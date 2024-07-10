Hollanda İngiltere maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda İngiltere EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

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HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI CANLI YAYIN

Hollanda İngiltere maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hollanda İngiltere maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda İngiltere maçı saat 22.00'de başlayacak.

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda İngiltere maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda İngiltere maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda İngiltere maçı Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.