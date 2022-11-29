Hollanda gruptan çıktı mı, son 16 rakibi kim, kimle eşleşti? 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda grupta kaç puanda? Hollanda son 16'da kimle eşleşti?
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2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında Hollanda geliyor. Peki, Hollanda kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda grupta kaç puanda? Hollanda üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Hollanda kaç puanda, gruptan çıktı mı? Hollanda elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda grupta kaç puanda? Hollanda üst tura çıkmayı garantiledi mi? Hollanda Dünya Kupası'ndan elendi mi? Hollanda son 16'da kimle eşleşti? Hollanda'nın rakibi belli oldu mu?
Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
Hollanda 2022 Dünya Kupası'nda A grubunda yer alıyor. Hollanda 3 maçta 7 puan alarak grubu 1. sırada tamamladı ve son 16'ya kaldı.
Hollanda 7 puanla 1. sırada yer alıyor. Hollanda bir üst tura çıktı.
Hollanda son 16'da B grubunun 2. si ile eşleşecektir.