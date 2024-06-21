Hollanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Fransa maçı ne oldu?
EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Hollanda Fransa maçı oynanıyor. Hollanda Fransa maçı kaç kaç merak ediliyor. Hollanda Fransa canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
Hollanda Fransa maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Hollanda Fransa maçı oynanıyor. Hollanda Fransa maçı kaç kaç merak ediliyor. Hollanda Fransa canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
HOLLANDA FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?
Hollanda Fransa maçı 0-0 devam ediyor.
HOLLANDA FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda Fransa maçı saat 22.00'de başladı..
HOLLANDA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
HOLLANDA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hollanda Fransa maçı Leipzig'de, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanıyor.