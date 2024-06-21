Hollanda Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

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HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI YAYIN

Hollanda Fransa maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hollanda Fransa maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

HOLLANDA FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda Fransa maçı saat 22.00'de başladı..

HOLLANDA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

HOLLANDA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda Fransa maçı Leipzig'de, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanıyor.