Hollanda elendi mi, gruptan çıktı mı? Hollanda kiminle eşleşti EURO 2024?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı. Peki, Hollandagruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

HOLLANDA GRUPTAN ÇIKTI MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.

Puan durumu

3. olan Hollanda 4 puanla en iyi 3.ler arasında olmak için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

Üçüncü maçların programı

D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:

Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)

Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)