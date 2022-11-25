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Hollanda - Ekvador maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım Hollanda - Ekvador maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

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Hollanda - Ekvador maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım Hollanda - Ekvador maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

Hollanda - Ekvador maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Hollanda - Ekvador maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım Hollanda - Ekvador maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maç özeti yayınlandı mı? Hollanda - Ekvador maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Hollanda - Ekvador maçında son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Hollanda - Ekvador maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım Hollanda - Ekvador maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Hollanda - Ekvador, Dünya Kupası A grubu maçı 25 Kasım 2022 Cuma günü yani bugün saat 19:00 'da başladı.

Hollanda - Ekvador maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç bittiğinde detayları yazacağız.

Maç 1-1 beraberlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Hollanda'nın golleri:

  • 6. dakika : Cody Gakpo

Ekvador'un golleri:

  • 49. dakika : Enner Valencia

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Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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