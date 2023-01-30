FIFA 2022 Dünya Kupası'nın ardından bazı ülkelerin kaç dünya kupası kazandığı merak edildi. Bunlardan birisi de Hollanda oldu. Peki, Hollanda dünya kupası kazandı mı? Hollanda'nın kaç dünya kupası var? Hollanda Dünya Kupası'nda kaç kere finale çıktı, kaç final kaybetti? İşte detaylar...

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Hollanda'nın dünya kupası var mı merak ediliyor. Peki, Hollanda dünya kupası kazandı mı? Hollanda'nın kaç dünya kupası var? Hollanda Dünya Kupası'nda kaç kere finale çıktı, kaç final kaybetti? Hollanda hangi finalleri kaybetti? Hollanda dünya kupası finallerinde kaç kaç kaybetti? Ayrıntılar sizlerle...

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI VAR MI?

Hollanda'nın dünya kupası bulunmamaktadır . Hollanda 2010 yılında İspanya'ya uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Bu skorun ardından Hollanda 3. kez FIFA Dünya Kupası'nı finalde kaybetmiş oldu. Yani Hollanda şuana kadar toplam 3 final oynadı ve hepsini de kaybetti.

HOLLANDA DÜNYA KUPASI TARİHÇESİ

Hollanda millî takımı, ilk maçını 1905 yılında oynamasına rağmen, final oynadığı 1974 FIFA Dünya Kupası'na kadar sadece 1934 ve 1938'deki Dünya Kupalarına katılabilmiş, bunlarda da daha ilk maçlarda sırasıyla İsviçre ve Çekoslovakya'ya yenilerek elenmişti. 1960'ta ilk kez düzenlenmeye başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da ilk olarak 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi. Ancak bu katılımdan önce Lüksemburg'a 1964 Avrupa Uluslar Kupası elemelerinde 1-1 ve 1-2'lik sonuçlarla elenmesi yankı uyandırdı.

Hollanda millî takımı, birçok kupa kazandıran Rinus Michels önderliğinde Batı Almanya'da düzenlenen 1974 FIFA Dünya Kupası'na kupanın favorilerinden biri olarak katıldı. Finale kadar başarılı bir performans gösterip hatta final maçını bir süre 1-0 önde götürse de, Batı Almanya'ya 2-1 kaybetti. 1974'teki bu kaybı 1978'de telafi etmek isteyen Hollanda, Ernst Happel yönetiminde katıldığı 1978 FIFA Dünya Kupası'nda dört yıl önceki kadar göz kamaştırıcı bir oyun ortaya koyamasa bile adını finale yazdırdı. Yine ev sahibin olan Arjantin'e karşı çıktıkları finali kaybetti.

1982 ve 1982 Dünya Kupaları ile 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamayan takımın başına 1986'da yeniden Rinus Michels geçti. Hollanda, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı. Finalde SSCB'yi 2-0'la geçerek kupayı kazandı. Ne var ki, bu başarıdan sonra millî takım düşüşe geçti. Hollanda, büyük turnuvalara katılmaya devam etse de final yüzü göremedi. Hollanda, Belçika ile birlikte ev sahipliğini yaptığı 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da finali penaltılarla kaçırmasının ardından 2002 FIFA Dünya Kupası'na katılamadı. 2010'a kadar kdüzenli olarak katıldığı diğer üç büyük turnuvada da istediği başarıyı elde edemedi.

2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9. grupta mücadele eden Hollanda, Norveç, İskoçya, Makedonya ve İzlanda'nın yer aldığı grupta tüm maçlarını kazanarak 1. olarak doğrudan finallere katılma hakkı elde etti. Çok fazla beklentilere sahip olmayan takım, otoriteleri şaşırtarak oynadığı maçları peş peşe kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. Uzatmalarda 1-0 kaybeden Hollanda, tarihinde 3. kez FIFA Dünya Kupası'nı finalde kaybetti.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle katılan Hollanda, gruptaki 3 maçını da kaybederek turnuvaya erken veda etti.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Arjantin'e penaltı atışları ile elenen Hollanda, 3. lük maçında ev sahibi Brezilya'yı 3-0 yendi ve dünya 3. sü oldu.