Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Hollanda Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için Hollanda Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hollanda Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Hollanda Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Hollanda Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever Hollanda Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan Hollanda Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, Hollanda Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Hollanda Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 Hollanda Dünya Kupası kadrosu!

HOLLANDA DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan Hollanda'nın kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 Hollanda Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).

Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (İnter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta), Cody Gakpo, Xavi Simons (PSV).

Forvet: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Beşiktaş).