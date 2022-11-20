Hollanda Dünya Kupası kadrosu 2022! Hollanda dünya kupası kadrosunda kimler var? Hollanda milli takımı kadrosu!

Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Hollanda geliyor. Hollanda aday kadrosu isimleri! Hollanda milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Hollanda dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Hollanda 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...