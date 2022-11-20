Hollanda Dünya Kupası kadrosu 2022! Hollanda dünya kupası kadrosunda kimler var? Hollanda milli takımı kadrosu!
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Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Hollanda geliyor. Hollanda aday kadrosu isimleri! Hollanda milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Hollanda dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Hollanda 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
Hollanda Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Hollanda geliyor. Hollanda aday kadrosu isimleri! Hollanda milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Hollanda dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Hollanda 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...
HOLLANDA DÜNYA KUPASI KADROSU
Hollanda 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax).
Savunma: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind, Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (İnter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).
Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta), Cody Gakpo, Xavi Simons (PSV).
Forvet: Memphis Depay (Barcelona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Beşiktaş).
HOLLANDA MİLLİ FUTBOL TAKIMI
Hollanda millî futbol takımı, Avrupa'nın en güçlü millî takımları arasında yer alır. 1988'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Hollanda millî takımının lakabı Portakallardır. 3 kere FIFA Dünya Kupası finali oynamışlar üçünüde kaybetmişlerdir.