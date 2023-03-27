Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Golleri kim attı
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Hollanda - Cebelitarık Euro 2024 grup eleme maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maç hakkında, Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçının gollerini kim attı? Hollanda - Cebelitarık maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Euro 2024 eleme maçları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Hollanda - Cebelitarık maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? İşte ayrıntılar...
Hollanda - Cebelitarık UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.
Hollanda maçta 3-0 önde. Maç henüz bitmedi. Maç 3-0 sona erdi.
Maçta 3-0 Hollanda önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:
Hollanda'nın golleri:
- 23. dakika : Memphis Depay
- 50. dakika : Nathan Ake
- 82. dakika : Nathan Ake
MAÇ SONU : HOLLANDA 3 - 0 CEBELİTARIK
Maç özeti maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacaktır.