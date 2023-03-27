Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Golleri kim attı

Gündem Haberleri

Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Golleri kim attı

Hollanda - Cebelitarık Euro 2024 grup eleme maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Futbol severler maç hakkında, Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçının gollerini kim attı? Hollanda - Cebelitarık maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Euro 2024 eleme maçları devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Hollanda - Cebelitarık maçı oldu. Maçta son dakikalar oynanıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçı kaç kaç bitti, maç özeti yayınlandı mı? 27 Mart Hollanda - Cebelitarık maç özeti ve maçın gollerini izle! Maçın gollerini kim attı? İşte ayrıntılar...

Hollanda - Cebelitarık UEFA Euro 2024 Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + üzerinden izleyebilirsiniz.

Hollanda maçta 3-0 önde. Maç henüz bitmedi. Maç 3-0 sona erdi.

Maçta 3-0 Hollanda önde. Maç 3-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Hollanda'nın golleri:

  • 23. dakika : Memphis Depay
  • 50. dakika : Nathan Ake
  • 82. dakika : Nathan Ake

MAÇ SONU : HOLLANDA 3 - 0 CEBELİTARIK

Maç özeti maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacaktır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title