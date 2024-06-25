Hollanda Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN

Hollanda Avusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hollanda Avusturya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda Avusturya maçı saat 19.00'da başlayacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda Avusturya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Avusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda Avusturya maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.