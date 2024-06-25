Hollanda Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Hollanda Avusturya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Hollanda Avusturya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Hollanda Avusturya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Hollanda Avusturya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Hollanda Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Hollanda Avusturya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri...
Hollanda Avusturya maçı canlı izle! Hollanda Avusturya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Hollanda Avusturya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Hollanda Avusturya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Hollanda Avusturya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Hollanda Avusturya maçını hangi kanal veriyor? İşte Hollanda Avusturya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri!
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE
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HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN
Hollanda Avusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Hollanda Avusturya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.
- Uydu: TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V Dikey
- Sembol Oranı: 30.000
- FEC: 3/4
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hollanda Avusturya maçı saat 19.00'da başlayacak.
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Hollanda Avusturya maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda Avusturya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hollanda Avusturya maçı Berlin'de, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.