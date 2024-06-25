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Hollanda Avusturya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Avusturya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hollanda Avusturya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Hollanda Avusturya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Hollanda Avusturya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Hollanda Avusturya maç özeti!

Hollanda Avusturya maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hollanda Avusturya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Hollanda Avusturya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Hollanda Avusturya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Hollanda Avusturya maç özeti!

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ

Hollanda Avusturya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Hollanda Avusturya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Avusturya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Hollanda Avusturya maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hollanda Avusturya maçı 3-2'lik Avusturya üstünlüğüyle sona erdi.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMANDI?

Hollanda Avusturya maçı 25 Haziran 2024 Salı günü oynandı.

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hollanda Avusturya maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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