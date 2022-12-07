Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri sonra erdi. Şimdi ise çeyrek final eşleşmeleri oynanacak. Futbolseverler ise Hollanda - Arjantin maçı saat kaçta? sorusunu merak ediyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?

Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Kupa yarışında mücadele eden iki takımın maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası maçlarından biri olan Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık günü saat 22:00'da başlayacak.

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4