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Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?

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Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?

Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri sonra erdi. Şimdi ise çeyrek final eşleşmeleri oynanacak. Futbolseverler ise Hollanda - Arjantin maçı saat kaçta? sorusunu merak ediyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?

Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Kupa yarışında mücadele eden iki takımın maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası maçlarından biri olan Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık günü saat 22:00'da başlayacak.

Hollanda - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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