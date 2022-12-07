Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?
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Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri sonra erdi. Şimdi ise çeyrek final eşleşmeleri oynanacak. Futbolseverler ise Hollanda - Arjantin maçı saat kaçta? sorusunu merak ediyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?
Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak ediliyor. Kupa yarışında mücadele eden iki takımın maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman? sorularını aratıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası maçlarından biri olan Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık günü saat 22:00'da başlayacak.
Hollanda - Arjantin maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4