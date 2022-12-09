Hollanda - Arjantin maçı CANLI izle! Hollanda Arjantin maçı canlı yayın izle! Arjantin maçı canlı yayın izle!
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Hollanda - Arjantin maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Hollanda - Arjantin maçı bugün (09.12.2022) oynanacak.
Hollanda - Arjantin maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.
Hollanda - Arjantin maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.