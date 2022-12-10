Hollanda - Arjantin maç özeti izle! (VİDEO) Hollanda Arjantin maçı özeti izle! Hollanda Arjantin maçı kaç kaç bitti?
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Hollanda - Arjantin maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Hollanda Arjantin maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Hollanda Arjantin maç özeti nasıl izlenir? İşte, Hollanda Arjantin maç özeti izle! Hollanda Arjantin maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri!
Hollanda Arjantin maç özeti! Hollanda - Arjantin maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Hollanda Arjantin maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Hollanda Arjantin maç özeti nasıl izlenir? İşte, Hollanda Arjantin maç özeti izle! Hollanda Arjantin maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
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Hollanda - Arjantin maçı 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.
Hollanda - Arjantin maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlandı.
Hollanda - Arjantin maçı bugün (09.12.2022) oynandı.
Hollanda - Arjantin maçı bugün saat 22.00'de başladı.
Hollanda - Arjantin maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynandı.