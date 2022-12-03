Hollanda - ABD maçı CANLI izle! ABD Brezilya Dünya Kupası maçı canlı izle! Hollanda maçı canlı yayın izle!
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Hollanda - ABD maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Hollanda - ABD maçı bugün (03.12.2022) oynanacak.
Hollanda - ABD maçı bugün saat 18.00'da başlayacak.