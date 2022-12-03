Hollanda - ABD maç özeti izle! (VİDEO) Hollanda - ABD maçı kaç kaç bitti? Hollanda - ABD Dünya Kupası maçı özeti izle!
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Hollanda - ABD maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Hollanda - ABD maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Hollanda - ABD maç özeti nasıl izlenir? İşte, Hollanda - ABD maç özeti izle! Hollanda - ABD maçı kaç kaç bitti? Hollanda - ABD Dünya Kupası maçı özeti izle!
Hollanda - ABD maç özeti! Hollanda - ABD maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Hollanda - ABD maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Hollanda - ABD maç özeti nasıl izlenir? İşte, Hollanda - ABD maç özeti izle! (VİDEO) Hollanda - ABD maçı kaç kaç bitti? Hollanda - ABD Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
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Hollanda - ABD maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlandı.
Hollanda - ABD maçı bugün saat 18.00'da gerçekleşti.
2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda'nın bu turda rakibi Arjantin Avustralya maçının galibi olacak.
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