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Holding nerede çekildi?

Holding nerede çekildi?
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Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan "Holding" seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor! Peki, Holding nerede çekildi?

5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de ekrana merhaba diyen Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini izleyiciler ile buluşturacak. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor. Peki, Holding nerede çekildi?

HOLDİNG KONUSU NE?

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek? İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Holding nerede çekildi?

HOLDİNG NEREDE ÇEKİLDİ?

Atv'nin yeni dizisi Holding çekimleri İstanbul'un plazalarının en çok olduğu Levent, Maslak ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

HOLDİNG OYUNCULARI KİM?

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

HOLDİNG GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

atv'nin, yeni dizisi Holding gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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