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Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile ekranda olurken bazı diziler ise tekrar bölümü ile veya yayına girmeden haftayı geçirdi. İzleyiciler ise takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında göremeyince bu durumun sebebini araştırdı. Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı haftasında televizyon dizileri izleyicileri şaşırttı. Bazı diziler yeni bölümü ile ekrana gelirken, bazıları tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum izleyiciler tarafından merak edildi ve sebep araştırıldı. Holding neden yok, günü mü değişti?

HOLDİNG KONUSU NE?

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek? İnsanların aşk ve iktidarla sınandığı bu etkili drama, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

2025 HOLDİNG BU HAFTA YOK MU?

Holding yeni bölümü bu hafta nedeniyle yayınlanmıyor. Holding yerine yayın akışında Nihat Hatipoğlu Kandil programı yer aldı.

Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

HOLDİNG OYUNCULARI KİM?

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı atv'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

HOLDİNG HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Holding 5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de.

Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HOLDİNG GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

atv'nin, yeni dizisi Holding gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

"Gerçek ölüm unutmak değil, unutulmaktır…"

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır. Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

Okulu için acil paraya ihtiyacı olan Aydan bu tuzağa düşmek üzeredir. Altınordu ailesi ile Mahir arasından kirli ilişkiler olduğunu keşfeden Kerem, Aydan'ı bu aileden koruma kararı alır. Kerem, Aydan'ı bu karmaşık tuzaktan kurtarabilecek midir?

HOLDİNG NEREDE ÇEKİLDİ?

Atv'nin yeni dizisi Holding çekimleri İstanbul'un plazalarının en çok olduğu Levent, Maslak ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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