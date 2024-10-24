Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Sınava katılan adaylar, sonuçları öğrenmek için yoğun bir araştırma içerisine girdi. 13-21 Ağustos 2024 tarihlerinde başvuruları alınan HMGS, 29 Eylül 2024'te yapıldı. HMGS sonuçları sorgulama ekranı! 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? Detaylar haberimizdedir…

2024 HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına erişebilir.

2024 HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabiliyor. Ayrıca, adaylar ÖSYM'nin mobil uygulamasını kullanarak da sınav sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanlara göre hukuk alanında kariyerlerine adım atma şansına sahip olacaklar. HMGS sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, ilgili mesleklerle ilgili sonraki süreçlere dahil olabilecekler.

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