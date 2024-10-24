Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu önemli sınav, ülke genelinde 17 farklı merkezde gerçekleştirilmişti. Sınav, hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylar için kritik bir adım niteliğinde olup, hukuk mesleklerine girişte belirleyici bir rol oynuyor. Peki, HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları bugün açıklanır mı? Detaylar haberimizde...

HMGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HMGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin duyurduğu tarihe göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 24 Ekim 2024 yarın açıklanacak.

HMGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.

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