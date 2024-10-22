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HMGS ne zaman açıklanacak 2024?

HMGS ne zaman açıklanacak 2024?
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HMGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Bu sene ilk defa yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 29 Eylül'de gerçekleştirildi. Peki, HMGS ne zaman açıklanacak?

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirilmişti. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), bu sene ilk kez yapıldı. Peki, HMGS ne zaman açıklanacak 2024?

HMGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir

HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-HMGS sonuçları, 24 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

HMGS NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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