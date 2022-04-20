HKS Mobil nedir? Hal Kayıt Sistemi telefona nasıl indirilir?

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve cep telefonlarına ya da tabletlere ücretsiz olarak kolaylıkla yüklenebilen HKS mobil uygulamasıyla vatandaşlar meyve ve sebzelerde; üretici, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış-satış fiyat bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor. Peki, HKS Mobil nedir, nasıl indirilir?

HKS MOBİL NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

Haksız fiyat artışları ve stokçuluk, KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, okul kantinlerinin denetimi, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı, toptancı hallerinin denetimi ile Hal Kayıt Sistemi (HKS) ve ürün künye bilgileri üzerinden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik denetimlerini gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine aralıksız sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve cep telefonlarına ya da tabletlere ücretsiz olarak kolaylıkla yüklenebilen HKS mobil uygulamasıyla vatandaşlar meyve ve sebzelerde; üretici, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış-satış fiyat bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor.

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