4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hakkında HKP seçime girecek mi? Sorusu gibi birçok konu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, HKP seçime girecek mi? HKP 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine girecek mi?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri hakkında HKP seçime girecek mi? Sorusu en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Peki, HKP seçime girecek mi? HKP 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine girecek mi?

HKP SEÇİME GİRECEK Mİ?

Yasal bir engel bulunmamasına rağmen 2015'ten beri seçimlere katılmalarının engellendiğini öne süren Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere girmek için gerekli örgütlenmeyi sıfırdan başlayarak bir kez daha tamamlayıp seçime girme yeterliliğini sağladıklarını duyurmuştu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut da seçimlerin en sağından en soluna kadar Amerikan devşirmesi, Amerikan hizmetkarı ve Amerikan kuklalarından oluşan emperyalizm cephesi ile antiemperyalizm cephesi arasında olacağını söyledi.

Antiemperyalizm cephesinde kendilerinin olduğunu anlatan Ankut, şöyle konuştu:

"Sadece biz varız, HKP var. Halkımızı, vatanımızı düşünen ve savunan sadece biz varız. Yapayalnızız, bir başımızayız. Bizim düşmanımız ABD emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir. 1967'den bu yana emperyalist yerli yabancı düşmanlar cephesini hiç gözümüzü ayırmadan izledik, gözledik ve ona karşı bütün imkan ve gücümüzle mücadele ettik, savaştık. Bugün de aynı şekilde savaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de namuslu ve gerçek devrimciliğin, yurtseverliğin, halk severliğin birinci şartı bu düşman cepheyi aynen bizim gibi görmek, kavramak ve ona karşı savaşta mevzi almaktır.

14 Mayıs'taki seçim antiemperyalist halk kurtuluş savaşçıları cephesiyle, emperyalizm, onun NATO'su ve Türkiye'deki uşakları, piyonları ve kuklalarının oluşturduğu satılmışlar cephesi arasındaki bir seçim olacaktır. Zafere ulaşıncaya kadar insanlık düşmanı ABD hayduduyla ve onun yerli iş birlikçileriyle savaşımız sürecektir."