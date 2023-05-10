Halkın Kurtuluş Partisi (kısaca HKP), 2005 yılında, 15-16 Haziran İşçi Direnişi'nin 35. yıldönümünün kutlandığı 15 Haziran gününde kuruluşunu duyuran komünist parti. Peki, HKP hangi parti? HKP açılımı ne? HKP lideri kim?

Parti, Yörük Ali Efe'nin çetesinde Kuvâ-yi Milliye mücadelesinin ön saflarında yer almış ve daha sonraki yaşamını sosyalizm fikrine adamış Hikmet Kıvılcımlı'yı (1902 - 11 Ekim 1971) teorik ve pratik önder kabul eder. Parti hakkında HKP hangi parti? HKP açılımı ne? HKP lideri kim gibi konular araştırıldı.

HKP HANGİ PARTİ?

1920'de kurulan ve 1952'de dağılan ilk TKP'nin (Türkiye Komünist Partisi) ve 1954 senesinde Hikmet Kıvılcımlı tarafından kurulan Vatan Partisi'nin siyasi mirasçısıdır.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayı ile seçimlere katıldı. 319 adayı işçiydi ve 80 seçim bölgesinde ilk sırada kadın adaylar yer aldı. Bu seçimde 60.396 oy ve binde 1,3 oy oranı ile 20 parti arasında 11. parti oldu.

Haziran ayında yapılan seçimlerde koalisyon hükûmeti kurulamaması üzerine yapılan Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde 85 seçim bölgesinde 550 milletvekili adayı ile seçimlere katıldı. Bu seçimde 330 işçi aday ve 82 seçim bölgesinde ilk sırada kadın adaylar yer aldı. Seçimde oylarını arttırarak 83.057 oy ve binde 1,7 oy oranı ile 16 parti arasında 9. parti oldu.