İstanbul Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşularıyla tartışan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin husumetli olduğu komşusunu bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Peki, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe neden gözaltında, tutuklandı mı? İşte detaylar…

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye genelinde girdikleri seçimlerde TRT ekranlarından vatandaşlardan oy isteyen Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin gözaltına alındığı iddia edildi.İstanbul'da komşularıyla çıkan bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alındığı öne sürülen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe hakkında aramalar hız kazandı. Peki, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe neden gözaltında, tutuklandı mı? İşte detaylar…

HKP GENEL BAŞKANI NURULLAH EFE NEDEN GÖZALTINDA, TUTUKLANDI MI?

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'taki metruk bir binanın bahçesindeki budanmış ağaçların dallarını ikamet sahibinden izin alarak toplamaya giden Recep Aytekin, eşi Hasibe Aytekin ve Hatice Arıcıoğlu, yaş ağaçların kesildiğini öne süren aynı sokakta oturan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı sopalı kavgada Nurullah Efe, oğlu Hikmet Efe ile Recep Aytekin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, tedavilerinin ardından karakola götürülürken, yaralanan Recep Aytekin'in tedavisinin devam etmesi nedeniyle ifadesine henüz başvurulamadı.

"ARAMIZDA HUSUMET VARDI" İDDİASI

Müşteki şüpheli Nurullah Efe'nin polis merkezinde, Recep Aytekin ile aralarında önceye dayalı husumetleri olduğunu öne sürerek, "Recep Aytekin ile eşi sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye başladı. Yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. 'Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?' dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldıklarını söylediler. Ben de şahıslara 'Yalan söylüyorsunuz, hayvana düşmansınız, yeşile düşmansınız, uçan kuşa düşmanız' dedim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine karşı tarafın küfür ettiğini, ellerinde kasap bıçağı ve sopalar olduğunu savunan Efe, "Recep, binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı, ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım ancak kimin vurduğunu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.