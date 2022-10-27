HJK Helsinki - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim HJK Helsinki - Roma maçının TV'de yayını yok mu?

Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, HJK Helsinki - Roma maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim HJK Helsinki - Roma maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, HJK Helsinki - Roma maçı hangi kanalda? HJK Helsinki - Roma maçının yayını neden yok? HJK Helsinki - Roma maçı ne zaman? HJK Helsinki - Roma maçı hangi kanalda? HJK Helsinki - Roma maçı saat kaçta başlayacak?

HJK HELSİNKİ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

HJK Helsinki - Roma maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 22:00 'da başlayacak.

HJK HELSİNKİ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇIN YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

HJK Helsinki - Roma maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

HJK HELSİNKİ - ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, HJK Helsinki'da, Bolt Arena Stadyumu'nda oynanacak.