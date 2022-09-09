HJK Helsinki - Real Betis maç özeti! HJK Helsinki - Real Betis maç özeti izle (VİDEO)
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UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında HJK Helsinki - Real Betis karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 0-2'lik Real Betis galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte HJK Helsinki - Real Betis maç özeti! HJK Helsinki - Real Betis maç özeti izle (VİDEO)
UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında HJK Helsinki - Real Betis karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 0-2'lik sonuçla Real Betis kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte HJK Helsinki - Real Betis maç özeti! HJK Helsinki - Real Betis maç özeti izle (VİDEO)