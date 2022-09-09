UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu maçında HJK Helsinki - Real Betis karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 0-2'lik sonuçla Real Betis kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte HJK Helsinki - Real Betis maç özeti! HJK Helsinki - Real Betis maç özeti izle (VİDEO)

HJK HELSİNKİ - REAL BETİS MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!