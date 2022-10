Hızlı ve Öfkeli bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmleri ve diğer çeşitli medya filmlerinden oluşan bir seridir. Dünya çapında büyük ses getiren Hızlı ve Öfkeli filminin kaç seriden oluştuğu merak konusu oldu. Peki, Hızlı ve Öfkeli ilk filmi nedir? Hızlı ve Öfkeli serisi kaç filmden oluşuyor? Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ İLK FİLMİ NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli (2001) Yönetmenliğini Rob Cohen'in yaptığı filmin başrollerinde Er Ryan'ı Kurtarmak ve Pitch Black filminden tanınan Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez rol almıştır. 38 milyon $'lık bir bütçeyle çekilen filmin ABD'de gösterime girdiği hafta sonunda 41 milyon $'lık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon $ civarı bir hasılata ulaşmıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?

Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)

The Fast and the Furious filminin devamı niteliğinde olan 2003 ABD yapımı film. John Singleton'ın yönettiği filmde başrolleri Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Devon Aoki ve Ludacris paylaşmaktadır.

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)

16 Haziran 2006 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Justin Lin'in yaptığı senaryosunu da Chris Morgan'ın yazdığı Hızlı ve Öfkeli serisinin üçüncü filmidir. Serinin bu filmi diğer filmlerden farklıdır ve zaman olarak da ileridedir. Tahminlere göre bu film Hızlı ve Öfkeli serisinin 6. filminden sonrasını konu alır (zaman olarak) ve bazı replikler ile 6. filmi 7. filme bağlar.

Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)

Justin Lin'in yönettiği filmde başrolleri Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster paylaşmıştır.

Film Dominic Toretto'nun yeni ekibi ile Dominik Cumhuriyeti'nde yakıt tankerlerini kaçırmasıyla başlar. Ekibi Letty Ortiz, Riko, Tego ve Han Lue'dur. Bu soygundan sonra, polise yerini belli ettiği için Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılır. Bir süre sonra Panama City'de, Toretto kız kardeşi Mia'dan bir telefon alır. Mia, Letty'nin öldürüldüğü söyler. Dom, Los Angeles'a geri döner. Letty'nin öldüğü yerde nitromethane izleri bulur. Dom sonra nitromethane'nin Los Angeles'ta sadece bir yerde bulunduğu eski garajına gider ve David Park ismini öğrenir.

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)

Filmde başrolde Paul Walker ve Vin Diesel rol almış ve ilk olarak 20 Nisan 2011 tarihinde, Avustralya'da yayınlanmıştır. ABD'de ise, 29 Nisan 2011 tarihinde vizyona girmiştir.

Film, Brian O'Conner (Paul Walker), Dominic Toretto (Vin Diesel) ve Mia Toretto'nun (Brewster) 100 milyon dolar çalmak için bir soygun planı yapmalarıyla başlar. Hemen ardından iş insanı Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) ve DEA ajanı Luke Hobbs (Johnson) onların tutuklanmaları için iş başına geçerler.

Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)

Hızlı ve Öfkeli serisinin 7 Mayıs 2013'te gösterime giren filmidir. Uluslararası prömiyeri ise 24 Mayıs 2013'te gerçekleşmiştir. Filmde başrollerde Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde, Paul Walker eski polis Brian O'Conner rolünde olacaktır. Michelle Rodriguez, Dominic Toretto'nun öldü sanılan sevgilisi Letty Ortiz'i, Jordana Brewster, Dominic Toretto'nun kız kardeşi Brian O'Conner'in sevgilisi olan Mia Toretto'yu, Dwayne Johnson, Toretto ile işbirliği yaparak bir suçluyu yakalamak isteyen Luke Hobbs'u canlandırmıştır.

Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

Hızlı ve Öfkeli film serisinin yedinci bölümüdür. Filmin yazarı Chris Morgan'dır ve yönetmen koltuğunda James Wan vardır. Filmin yıldızları arasında ise Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham yer almaktadır.

Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmi. Kadro şu anda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham'dan oluşmaktadır.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)

Kanunsuz bir kaçak olan Deckard Shaw, sadık kanun adamı Luke Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Sonrasında bir görev üslenirler. Brixton Lore denilen kötü adamı durdurmak için takım olurlar bunu kabul etmeleri başlarına bela açsa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri maalesef yoktur.