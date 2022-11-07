Dünyaca ünlü film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin kaç bölümden oluştuğu merak konusu oldu. Filmseverler, Hızlı ve Öfkeli filminin serisini araştırmaya başladı. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli serisi kaç filmden oluşuyor? Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Hızlı ve Öfkeli bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmleri ve diğer çeşitli medya filmlerinden oluşan bir seridir. Dünya çapında büyük ses getiren Hızlı ve Öfkeli filminin kaç seriden oluştuğu merak konusu oldu. Peki,Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli serisi kaç filmden oluşuyor? Hızlı ve Öfkeli oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ İLK FİLMİ NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli (2001) Yönetmenliğini Rob Cohen'in yaptığı filmin başrollerinde Er Ryan'ı Kurtarmak ve Pitch Black filminden tanınan Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez rol almıştır. 38 milyon $'lık bir bütçeyle çekilen filmin ABD'de gösterime girdiği hafta sonunda 41 milyon $'lık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon $ civarı bir hasılata ulaşmıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmidir. Kadro şu anda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham'dan oluşmaktadır.