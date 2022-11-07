Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker var mı, yok mu, neden yok? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, nerede çekildi?
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Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. Merak edilen isimlerin başında Paul Walker geliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker var mı, yok mu, neden yok? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, nerede çekildi? İşte detaylar...
Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker var mı, yok mu, neden yok? Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, nerede çekildi?
Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron ) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.
Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Kurt Russell - Frank Petty
Jason Statham - Deckard Shaw
Charlize Theron - Cipher
Elsa Pataky - Elena Neves
Nathalie Emmanuel - Ramsey
Tego Calderon - Tego Leo
Don Omar - Rico Santos
Helen Mirren
Kristofer Hivju
Scott Eastwood
Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker'in oynamadığı ikinci film. Film Türkiye'de 13 Nisan 2017'de vizyona girdi.
Hızlı ve Öfkeli 8'de Paul Walker oynamamıştır.
Ocak 2016'da Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı. Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı. Çekimler Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da başladı.
Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te devam etti. Çekimler Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere ayarlandı. Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta gerçekleşti.