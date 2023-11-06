Bugün Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ne, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi, hangi ülke, hangi yılda çıktı? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncu kadrosu! araştırması yapıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncu kadrosu sizlerle...

Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ne, oyuncuları kimler? Paul Walker var mı? Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi, hangi ülke? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncu kadrosu!

Hız tutkunları için efsane film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin 7. filmi bugün Kanal D'de yayınlanacak. Film başlamadan önce konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ne, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 7 nerede çekildi, hangi ülke, hangi yılda çıktı? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU NE?

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCU KADROSU

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)