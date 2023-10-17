"Hızlı ve Öfkeli 11 oyuncu kadrosunda kimler var, Brian olacak mı? HIZLI VE ÖFKELİ 11 FRAGMAN İZLE!" Merak ediliyor. 19 Mayıs'ta gösterime giren "Hızlı ve Öfkeli 10," uzun soluklu aksiyon serisinin hayranlarını bir kez daha sinema salonlarına çekerken, Vin Diesel, bir sonraki filmin vizyon tarihini Instagram'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki ama HIZLI VE ÖFKELİ 11 ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

HIZLI VE ÖFKELİ 11 ne zaman vizyona girecek? Hızlı ve Öfkeli 11 oyuncu kadrosunda kimler var, Brian olacak mı? HIZLI VE ÖFKELİ 11 FRAGMAN İZLE!

Diesel, paylaşımında ayrıca, Jason Momoa'nın benzersiz bir deneyim yaşamak istediğini ve herkesin hafızasında kalacak bir performans sergilediğini ifade etti ve seyircilere de teşekkürlerini iletti. Peki, HIZLI VE ÖFKELİ 11 ne zaman vizyona girecek? Hızlı ve Öfkeli 11 oyuncu kadrosunda kimler var, Brian olacak mı? HIZLI VE ÖFKELİ 11 FRAGMAN İZLE! İşte detaylar…

HIZLI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

10. filmde Dante karakteriyle seriye dahil olan Jason Momoa ile sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Diesel "4 Nisan 2025... 22 aydan daha az bir süre kaldı." diyerek "Hızlı ve Öfkeli 11"in yaklaşık 2 yıl sonra sinema salonlarında olacağını belirtti.

Başlangıçtaki planlara rağmen Universal, Diesel ve ekibi Hızlı X olması gereken şeyi bölmeyi seçtiler, dolayısıyla heyecan verici bir son oldu. Louis Leterrier filmi, aralarında Dominic Toretto ve Little B'nin de bulunduğu pek çok "la familia" üyesinin kaderini belirsiz bıraktı. Hızlı ve Öfkeli 11'in, Jason Momoa'nın tuhaf kötü adamı Dante'ye karşı mücadelelerini sürdürürken bu kalıcı olay örgüsünün üstesinden gelmesi bekleniyor.

Fast X'in jenerik sonrası sahnesi de Fast Saga'nın bir sonraki bölümünde çok önemli olacak. Diesel ile kamuoyu önünde yaşanan kavganın ve seriye geri dönmeyi reddetmesinin ardından film dizisinde Dwayne Johnson, Luke Hobbs rolünü yeniden canlandıracak. Bu noktada, kendilerini ortak bir düşmanla savaşırken bulan Dom ve ekibinin geri kalanıyla yeniden ekip kuracağı neredeyse kaçınılmaz bir sonuçtur. Belki Cipher bile bu sefer müttefik olabilir, özellikle de Giselle ile olan gizli bağları göz önüne alındığında.