Hızlı ve Öfkeli 10 Türkçe Dublaj İZLE! Hızlı ve Öfkeli 10 FULL HD İZLE! Hızlı ve Öfkeli 10 Türkçe altyazılı TEK PART İZLE!

Hızlı ve Öfkeli 10 İZLE! Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu ana filmi ve on birinci uzun metrajlı filmi olan Hızlı ve Ökeli 9'un (2021) devamı niteliğindedir. Hızlı ve Öfkeli 10 filmini izlemek isteyen kullanıcılar, Hızlı ve Öfkeli tek parça izle! Hızlı ve Öfkeli Full hd izle! araştırması yapmakta. Peki, Hızlı ve Öfkeli nereden izlenir? İşte, Hızlı ve Öfkeli izleme linki!

HIZLI VE ÖFKELİ 10 KONUSU NEDİR?

Kasım 2014'te seride Hızlı ve Öfkeli 7'den (2015) sonra en az üç film daha olacağı ve Ekim 2020'den bu yana planlanan iki bölümlü bir final olacağı doğrulandı. Ekim 2020'de, The Fast Saga olarak bilinen ana dizinin onuncu ve on birinci bir taksitle sonuçlanacağı, Lin'in yönetmenliğe geri döneceği ve ana kadronun ekleneceği ortaya çıktı. Filmin resmi adı Nisan 2022'de temel çekimler başladığında ortaya çıktı. Lin daha sonra o ay yönetmenlikten ayrıldı, bildirildiğine göre yaratıcı farklılıklar yüzünden yapımcı olarak kalmaya devam edecek. Leterrier bir ay sonra onun yerine işe alındı. 300 milyon dolarlık tahmini üretim bütçesi ile şimdiye kadar yapılmış en pahalı beşinci filmdir. Çekimler Ağustos ayına kadar sürdü, Londra, Roma, Torino, Lizbon ve Los Angeles'ta gerçekleşti.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 OYUNCU KADROSU!

Vin Diesel

Jason Statham

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Chris "Ludacris" Bridges

John Cena

Jordana Brewster

Nathalie Emmanuel

Sung Kang

Scott Eastwood

Michael Rooker

Helen Mirren

Charlize Theron

Cardi B

Jason Momoa

Daniela Melchior

Brie Larson

Alan Ritchson

Rita Moreno