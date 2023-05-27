Hızla Gelen Otomobil İş Yerine Daldı, İşçi Yaralandı

Güngören'de, hızla çıkan otomobil girdiği iş yerinde çay molasında olan bir işçiyi yaraladı. Kaza sonrası araç olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hızla gelen otomobil iş yerine daldı... O anlar kamerada

İş yerine otomobiliyle dalan sürücü çay molasında olan işçiyi yaraladı

İSTANBUL - Güngören'de, sokaktan hızla çıkan otomobil girdiği iş yerinde çay molasında olan bir işçiyi yaraladı. Kaza sonrası araç olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Güngören Sanayi Mahallesi Başaklı Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan bir otomobil, hızla çıktığı sokaktan kontrolden çıkarak iş yerine girdi. O sırada çay molasında olan işçilerden biri yaralanırken, araç girdiği yerden hızla geri geri çıkarak kaçtı.

Kaza sonrası işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, firma yetkilileri güvenlik kamerası ile birlikte karakola giderek sürücü hakkında şikayette bulundu.

Taburcu edilen yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada aracın aniden içeri girdiği ve hızla geri kaçtığı anlar görülürken, işçilerin panik anları kaydedildi.