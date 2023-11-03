Hizbullah, birçok farklı bağlamda kullanılan ve farklı grupları ifade eden bir terimdir. Hizbullah, iki temel bağlamda ele alınıyor. Peki, Hizbullah terör örgütü listesinde mi? Hizbullah terör örgütü mü Türkiye'de? Hizbullah nedir, neyi savunur? İşte detaylar…

Son zamanlarda İsrail - Filistin arasındaki çatışmalarda Hamas'a desteğini sürdüren Hizbullah merak ediliyor. Peki, Hizbullah terör örgütü listesinde mi? Hizbullah terör örgütü mü Türkiye'de? Hizbullah nedir, neyi savunur? İşte detaylar…

HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDE Mİ?

Ankara, Avrupa Birliği'ne aday ülke sıfatıyla Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinin listesini AB yetkililerine iletti. Listede terör örgütleri üç başlık altında toplanıyor: Aşırı-sol terör örgütleri bölümünde; DHKP-C, TKP-ML ve TİKKO bulunuyor. Köktendinci terör örgütleri adı altında da İBDA-C, Türk Hizbullah, Anadolu Federe İslam Devleti, İslam Hareketi Örgütü ve Selam Grubu yer alıyor. Bölücü terör örgütleri konu başlığı altında da, PKK ile ERNK bulunuyor. Liste, Avrupa Birliği'nin Adalet ve İçişleri bakanları tarafından değerlendirilecek ve Belçika dönem başkanlığını noktalayacak olan Laeken Zirvesi'nde de devlet ve hükümet başkanlarının onayına sunulacak.

HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ TÜRKİYE'DE?

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Lübnan'daki Hizbullah hareketinin askeri kanadının Birliğin terör örgütleri listesine dahil edilmesini onayladı.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 18 Temmuz 2012'de 5 İsrailli turistin ve 1 Bulgar vatandaşının ölümüne neden olan bombalı saldırının arkasında olmakla suçlanan Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütü olarak gören İngiltere, AB'den aynı adımı atmasını resmen talep etmişti. AB içinde sadece Hollanda, bir bütün olarak Hizbullah'ı terör örgütleri listesine dahil etmişti.

Örgüt, Türkiye'de de terör örgütü olarak kayda geçmiştir.

HİZBULLAH NEDİR, NEYİ SAVUNUR?

Lübnan Hizbullahı (Hezbollah):

Lübnan Hizbullahı (İslami Direniş Hareketi), Lübnan'da 1980'lerin başında kurulan bir Şii Müslüman örgütüdür. Örgütün ismi "Allah'ın Partisi" veya "Hizbullah" anlamına gelir. Lübnan Hizbullahı, Şii İslam'ın öncü bir savunucusu olarak ortaya çıktı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin etkisi altında büyüdü. Örgüt, İsrail'e karşı silahlı direnişi savunur ve 2000 yılında İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinde rol oynadı. Lübnan Hizbullahı, aynı zamanda Lübnan'da önemli bir siyasi aktördür ve Lübnan hükümetinde temsilci milletvekilleri bulunmaktadır. İsrail ve birçok Batı ülkesi, Lübnan Hizbullahı'nı terörist bir örgüt olarak tanır.

Diğer Hizbullah Grupları:

"Hizbullah" terimi, Lübnan'daki örgüt dışında, diğer Müslüman gruplar veya cemaatler için de kullanılabilir. Farklı ülkelerde ve bölgelerde, İslami radikal veya aşırıcı grupları ifade etmek için "Hizbullah" terimi kullanılabilir. Özellikle Ortadoğu'da çeşitli gruplar Hizbullah ismiyle faaliyet göstermiştir. Bu gruplar, genellikle İslam'ın siyasi veya dini ilkelerine dayalı olarak, çeşitli politik veya askeri hedefleri savunurlar.

Hizbullah terimi, bağlamına ve kullanıldığı coğrafi bölgeye bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Lübnan'daki Lübnan Hizbullahı'nın yanı sıra, diğer ülkelerdeki Hizbullah grupları da farklı özelliklere sahip olabilir ve farklı hedefler güdebilirler. Bu nedenle, "Hizbullah" terimi, spesifik bir bağlama göre değerlendirilmelidir.