HİZBULLAH HANGİ ÜLKEDE? Hizbullah nedir, kimdir? Hamas-Hizbullah beraber mi?

Hizbullah, bir örgütün adıdır ve iki farklı bölgede faaliyet gösteren Hizbullah örgütleri vardır. Bunlar, Lübnan ve diğer bölgelerde faaliyet gösteren iki farklı Hizbullah örgütüdür. Peki, Hizbullah hangi ülkede? Hizbullah nedir, kimdir? Hamas-Hizbullah beraber mi? İşte detaylar…

İsrail ile Hamas arasındaki savaş dördüncü gününde devam ediyor. iki taraftan kayıflar 100'leri aşmaya başladı. Öte yandan bir diğer örgüt Hizbullah, Hamas'a destek açıklamasında bulundu. Peki ama Hizbullah hangi ülkede? Hizbullah nedir, kimdir? Hamas-Hizbullah beraber mi? İşte detaylar…

HİZBULLAH HANGİ ÜLKEDE?

Lübnan Hizbullahı: Lübnan Hizbullahı, 1980'lerin sonlarına doğru Lübnan'da kurulan bir siyasi ve askeri örgüttür. Lübnan'da Şii Müslüman topluluğu arasında güçlü bir destek bulur ve örgütün ana amacı, Lübnan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, aynı zamanda İsrail'e karşı direnişi desteklemektir. Lübnan Hizbullahı, silahlı bir kanadı olan ve sıklıkla silahlı çatışmalara katılan bir örgüttür. Ayrıca Lübnan'da siyasi bir parti olarak da faaliyet gösterir ve Lübnan hükümetinde temsilci bulundurur. Lübnan Hizbullahı, bağımsız bir yapı olarak faaliyet gösterir.

Hizbullah Uluslararası Kanadı: Diğer Hizbullah örgütü ise İran'la yakın bağları olan Hizbullah Uluslararası Kanadı'dır. Bu örgüt, Lübnan dışında faaliyet gösteren birçok ülkede terör eylemlerine karıştığı iddia edilen bir yapıdır. İran'ın desteklediği Hizbullah Uluslararası Kanadı, Lübnan Hizbullahı ile aynı adı taşısa da, farklı bir yapıdır ve bağımsız bir şekilde hareket eder.

HİZBULLAH NEDİR, KİMDİR? HAMAS-HİZBULLAH BERABER Mİ?

Hamas ve Hizbullah ise iki farklı örgüttür. Hamas, Filistin'de faaliyet gösteren bir örgüt olup Gazze Şeridi'nde güçlü bir varlığa sahiptir. Hizbullah ise Lübnan kökenli bir örgüttür ve başta Lübnan olmak üzere Orta Doğu'da etkin bir oyuncudur. Her iki örgüt de Filistin meselesine ilgi gösterir ve İsrail'e karşı direnişi destekler, ancak bunlar bağımsız örgütlerdir ve ayrı ayrı operasyonlar yürütürler.

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