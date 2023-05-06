Hız Yayınları deneme sonuçları 2023! 5-6-7-8. sınıf Hız Yayınları deneme sonuçları açıklandı mı?

Hız Yayınları deneme sonuçları 2023! 5-6-7-8. sınıf Hız Yayınları sonuçları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Hız Yayınları tarafından yapılan Türkiye geneli deneme sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınava giriş yapan adaylar Hız Yayınları deneme sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. İşte, 2023 Hız Yayınları deneme sonuçları!

Hız Yayınları deneme sonuçları 2023! Hız Yayınları deneme sonuçları açıklandı mı sorusuna cevap aranıyor. 5-6-7-8. sınıf Hız Yayınları deneme sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Sınavda başarılı olup olmadığını araştıran adaylar sonuçlarla ilgili bilgi edinmek istiyor.

HIZ YAYINLARI DENEME SONUÇLARI EKİM 2023

Hız Yayınları deneme sonuçlarını öğrenmek için kurumun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ayrıca Hız Yayınları'nın öğrenci sayfasından sisteme giriş yapabilirsiniz.

OKUL SINAV TARİHLERİ

Ortaokul ve liselerde bu yıldan itibaren ortak sınav sistemine geçilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için sınav tarihleri açıklandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacak.

ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacaktır. Gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecektir.

Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak

Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.