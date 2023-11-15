Hititler: Antik bir uygarlığın kökeni ve keşifleri

Hititler, tarih öncesi dönemlerde Anadolu topraklarında kurulan en önemli uygarlıklardan biridir. Hititler, geniş bir coğrafi alana yayılan krallıkları ve gelişmiş kültürleri ile bilinirler.

Günümüzde, Hitit İmparatorluğu'nun kalıntıları ve arkeolojik buluntular, araştırmacılar ve tarihseverler için büyük bir öneme sahiptir. Hattuşaş'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması, Hititlerin kültürel ve tarihi mirasının ne kadar değerli olduğunu gösterir.İşte, Hititler hakkında detaylı bilgiler:

HİTİTLER NE ZAMAN KURULDU?

Hitit İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi M.Ö. 17. yüzyılın başlarına dayanır. M.Ö. 1600'lü yıllarda Anadolu'nun merkezi ve batı bölgelerinde güçlenmeye başlayan Hititler, zamanla büyük bir imparatorluk haline geldiler.

HİTİTLER NEREDE KURULDU?

Hititler, Anadolu'nun iç kesimlerinde, günümüz Türkiye'sinin büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir coğrafyada hüküm sürdüler. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş, günümüz Çorum il sınırları içindedir. Ayrıca, imparatorlukları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılarak önemli şehirleri ve yerleşim yerlerini içeriyordu.

HİTİTLER NE BULDU?

Hititler, kendi dönemlerinde birçok önemli gelişmeye imza attılar. Hitit İmparatorluğu'nun zirvesinde, yazı sistemleri, mimari yapılar, sanat eserleri ve hukuki düzenlemeler gibi çeşitli alanlarda önemli buluşlara imza attılar. Hititlerin en önemli yazılı mirası, çivi yazısıyla yazılmış Hitit hiyeroglifleri ve çeşitli tabletlerdir. Ayrıca, Hattuşaş ve diğer şehirlerdeki arkeolojik kalıntılar, Hitit mimarisinin önemli örneklerini günümüze taşımaktadır.