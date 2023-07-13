Hisse senedi, şirketlerin ortaklarına şirket sermayesindeki paylarını belgelemek için verdikleri kıymet evraktır. Hisse Senetleri ile ilgili her türlü yasal düzenleme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda yer almaktadır. Peki, Hisse senedi nedir, nasıl alınır? Hisse senedi haram mı, caiz mi? Hisse senedi halka arz nedir?

Hisse senedini almak veya satmak oldukça kolay bir işlemdir. Hisse senedi yatırımı yapmak isteyen kişi bizzat borsadan bir hisse senedi satın alamaz. Peki, Hisse senedi nedir, nasıl alınır? Hisse senedi haram mı, caiz mi? Hisse senedi halka arz nedir?

HİSSE SENEDİ NEDİR, NASIL ALINIR?

İlk adım olarak, yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketler hakkında araştırma yapmalısınız. Finansal performansı, sektörü, rekabet avantajları ve gelecek projeksiyonları gibi faktörleri değerlendirerek potansiyel bir yatırım hedefi belirleyin. Hisse senedi almak için bir aracı kurum seçmeniz gerekmektedir. Aracı kurumlar, borsalarda hisse senedi alım-satım işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olan aracılardır. Güvenilir, düşük komisyon ücreti sunan ve size uygun olan bir aracı kurum seçmelisiniz.

Seçtiğiniz aracı kurumla iletişime geçerek bir yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgeleri sağlamanız ve hesap açma prosedürlerini tamamlamanız istenecektir. Yatırım hesabınızı açtıktan sonra hesabınıza fon yatırmanız gerekmektedir. Belirlediğiniz miktarda parayı hesaba aktarabilirsiniz. Bu para, hisse senetlerini satın almak için kullanılacak.

HİSSE SENEDİ HALKA ARZ NEDİR?

Yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketin hisse senedini seçin. Aracı kurumunuzun sunduğu araştırma ve analiz araçlarını kullanarak şirketin performansını değerlendirin. Farklı şirketlerin hisse senetlerini karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyin. Hisse senedi satın almak için aracı kurumunuzun işlem platformunu kullanarak emir vermelisiniz. Hisse senedi adı, almak istediğiniz miktar ve fiyat gibi bilgileri girerek alım emri verebilirsiniz.Emir verdiğinizde, alım işlemi gerçekleşene kadar beklemeniz gerekebilir. Aracı kurumunuzun işlem platformundan işleminizi takip edebilirsiniz.

Hisse senetlerini satın aldıktan sonra aracı kurumunuzun size sunduğu hesaplarda saklayabilirsiniz. Elektronik olarak hesaplarda tutulduğu için fiziksel olarak senetleri saklama gibi bir zorunluluğunuz olmayacaktır.

Bu adımları takip ederek hisse senedi alım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, hisse senetlerine yatırım yaparken dikkatli olmanız ve kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir. Ayrıca, yatırım yapmadan önce finansal hedeflerinizi ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmanız da önemlidir. Eğer yeterli bilgiye sahip değilseniz, bir finansal danışmanla görüşmek faydalı olabilir.

HİSSE SENEDİ HARAM MI, CAİZ Mİ?

Haram olup olmadığı konusunda netlik kazanan bir açıklama yoktur. Bu yüzden de borsa le yatırım yapan kişiler farklı yerlerden araştırma yapmaktadır. Sorularla İslamiyet web sayfasının yaptığı açıklama göre; Temel olarak anlatılmak istenilen faaliyet alanı haram işlerle uğraşma, dine yasak olan hizmet üretimi yapılıyorsa, haram işlemlere taraf olması sebebiyle şirketin karında haram varsa pay sahipleri kendilerine düşen payı hesaplayıp hayır niyetiyle toplum hakkı inancı ile hayır yolunda o paranın harcanması gerektiğini söylenmiştir. Doğrudan faiz uygulayan şirketlerin hisse senedi almak haram olarak görülmektedir. Alınıp satılması helal sayılmayan malların üretimi ve satılmasıyla uğraşan şirketlerden alacağınız hisse senetleri de almak haramdır. Alınması ve üretilmesinde helal olan fakat faiz ile satan ve faiz ile elde edilen karlar haramdır. Yahudi ve Hristiyanların hakim olduğu şirketlerden alınan hisseler haramdır. İdari kısımda Müslümanların olduğu ve harama bulaşmayan, faiz bulaşmayan şirketlerden hisse senedi almak caiz olarak bildirilmiştir.