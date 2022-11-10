Hisse senedi, menkul kıymetler cinsinden bir yatırım aracıdır. Menkul kıymetler taşınabilir malları ifade eder. Bu yatırım araçları, şirketlerin halka arz ettiği ortaklık paylarıdır. Hisse senedi almak isteyen vatandaşlar nasıl hisse senedi alacağını araştırıyor. Peki, Hisse senedi nasıl alınır? Hisse senedi nereden alınır? Hisse senedi ne zaman alınır?

Hisse senedi yatırım dünyasında kağıt olarak da isimlendirilir. Borsadan kağıt almak ve satmak dendiğinde kastedilen şey hisse senedi alıp satmaktır. Bu şekilde hisse senedine yatırım yapmak birikimi değerlendirmenin ve pasif gelir elde etmenin bir yoludur. Peki, Hisse senedi nasıl alınır? Hisse senedi nereden alınır? Hisse senedi ne zaman alınır? İşte detaylar haberimizde...

HİSSE SENEDİ NEDİR?

Hisse senedi, menkul kıymetler cinsinden bir yatırım aracıdır. Menkul kıymetler taşınabilir malları ifade eder. Bu yatırım araçları, şirketlerin halka arz ettiği ortaklık paylarıdır. Şirketin anaparasından eşit ölçüde pay taşırlar. Bir hisse senedinin değerini, şirketin kazancı ve politikaları belirler. Bir hisse senedi tek başına kazanç getirmez. Bu hisse senedinin değerlenmesi, yani ait olduğu şirketin büyümesi ve karının artması yatırımcıya kazanç sağlar.

Hisse senedi yatırım dünyasında kağıt olarak da isimlendirilir. Borsadan kağıt almak ve satmak dendiğinde kastedilen şey hisse senedi alıp satmaktır. Bu şekilde hisse senedine yatırım yapmak birikimi değerlendirmenin ve pasif gelir elde etmenin bir yoludur.

Hisse senetlerine yatırım yapıldığında alınan kağıtlar doğrultusunda şirketlerle ortaklık kurulur. Bu ortaklıkta sahip olunan hisse senetlerinin değerince kazançtan da pay alınır. Hisse senetlerine yatırım yapmak bu nedenle en çok tercih edilen yatırım yöntemlerinden biridir.

Hissesi alınan şirket eğer iyi değerlendirildiyse yatırımcı risk oranının da farkına varır. Böylece kazanç veya kayıp olasılıkları doğru bilinir.

HİSSE SENEDİ NEREDEN ALINIR?

Hisse senetleri aracı kurumlarda bir hesap açarak alınıp satılır. Hisse senedi alım satım için aracı olan kurumlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan kurumlardır. Hisse senedi alıp satmanın bir yolu da bankalarda yatırım hesabı açmaktır. Bankalarda daha önceden bir hesabınız varsa kolayca yatırım hesabı açmak ve hisse senedi alıp satmak mümkün olur.

Hisse senedi almak için başvurulan kurumlarda ilk yapılan şey risk konusunda bilgilendirme yapmaktır. Bu konuda çerçeve sözleşmesi ve risk bildirim formu okutulur ve imzalatılır. Hisse senedi yatırımı imkanı sunan kurumların kendilerine has avantajları vardır. Bunlar hisse alım satımdaki komisyon ücretleri veya canlı veri akışı gibi özellikler olabilir. Ancak SPK tarafından onay alan banka veya bağımsız aracılar bu tür özellikler dışında aynı denetime ve kurallara göre işlem yaparlar.

HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?

Hisse senedi almak ve satmak için aracı kurumlar kullanılır. Bu aracı kurumlar bankalar veya bağımsız kuruluşlar olabilir. Eğer banka ile hisse senedi alıp satılacaksa bankada bir yatırım hesabı açılmalıdır. Yatırım hesabını açtıktan sonra internet bankacılığı veya mobil bankacılık ile bu yatırım hesabından hisse senedi almak mümkündür.

Bağımsız aracı kurumlar ile hisse senedi alınacaksa öncelikle aracı kurum belirlenir. Ardından bu kurumun internet sitesinden bağlantı kurulur ve bir kullanıcı hesabı açılır. Yatırım yapılacak miktar hesaba aktarılır. Aracı kurumun internet sitesi veya mobil ara yüzü üzerinden gerekli araçlar kullanılarak hisse senedi alımı yapılır.

HİSSE SENEDİ NE ZAMAN ALINIR?

Hisse senetleri bir gerçek değere ve bir de piyasa değerine sahiptir. Hisse senedinin gerçek değeri olması gereken, piyasa değeri ise borsalarda işlem gördüğü değerdir. Bir hisse senedi gerçek değerini bulduğunda veya piyasa değeri gerçek değerinin üstüne çıktığında satış yaparak kazanç elde etmek mümkün olur. Hisse senetlerinin gerçek değerleri çeşitli analizlerle belirlenmektedir.

BORSADA HİSSE SENETLERİ NASIL SATILIR?

Borsada hisse senedi satmak için öncelikle bir hisseye sahip olmak gerekir. Hisse senetleri, aracı kurumlarda açılan hesaplarda alınabilir ve satılabilir. Bu şekilde borsadan kağıt almak mümkün olur ve alınan hisseler herhangi bir zamanda satılabilir.

Aracı kurumlar alım satım yapmak için çeşitli araçlara sahip ara yüzler barındırır. Buradan sürekli bir şekilde işlem yapılabilir. Ancak hisse senetleri alıp satarken işlem maliyetine dikkat edilmelidir.