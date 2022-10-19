Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayat Bugün dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin çekildiği Hisarönü Hastanesi'ni araştırmakta. Peki, Hisarönü Hastanesi nerede? Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? İşte detaylar...

BaşrolündeUlaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir'in yer aldığı Hayat Bugün Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayat Bugün dizisinin çekildiği yer merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin nerede çekildiğini araştırmakta. Hayat Bugün dizisinin hangi hastanede çekildiği izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayat Bugün dizisinin çekildiği Hisarönü Hastanesi merak konusu oldu. Peki, Hisarönü Hastanesi nerede? Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? Detaylar haberimizde...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken ekran yolculuğu için de geri sayım başladı. Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve S¸erif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

HİSARÖNÜ HASTANESİ NEREDE?

Hayat Bugün dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Dizide yer alan hastane, Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak adı geçmektedir. Çekimlerin, İstanbul'da bulunan eski İstanbul Ekol Hastanesinde yapıldığı öne sürülmektedir.