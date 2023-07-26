Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan pasaport istiyor mu? Hırvatistan vizesi nasıl alınır?

Türkiye'de birçok kişi, unutulmaz tatil deneyimleri yaşamak için uluslararası destinasyonları tercih ediyor. Bu bağlamda, Orta Avrupa ve Akdeniz'in eşsiz bir kesişim noktasında yer alan Hırvatistan, Türk vatandaşları arasında giderek popüler hale geliyor. Peki Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vizesi nasıl alınır? Hırvatistan'a giderken bilinmesi gerekenler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

Hırvatistan vize istiyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hırvatistan, kendine has doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel mirası ile Türk gezginler arasında rağbet gören bir destinasyon haline gelmiştir. Ancak, Hırvatistan'a seyahat etmeyi düşünen Türk vatandaşlarının seyahat planlarına uygun vize ve pasaport düzenlemelerini yapmaları oldukça önemli. İşte, konuyla ilgili detaylar...

HIRVATİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Hırvatistan, eşsiz güzelliklere sahip bir ülke olup Türk vatandaşları için oldukça popüler bir turistik destinasyondur. Ancak, seyahat öncesi dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Hırvatistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vizeye ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekmektedir. Ancak, resmi pasaport sahibi olanlar, Schengen vizesine veya Schengen ülkelerinde ikamet iznine sahip olanlar vizesiz olarak Hırvatistan'a giriş yapabilirler.

HIRVATİSTAN VİZESİ NASIL ALINIR?

Hırvatistan vizesi, seyahat edecek kişilerin vize başvurusu yapmadan önce dikkate alması gereken birkaç önemli adım içermektedir. Türk vatandaşlarının Hırvatistan vizesi başvurusu için şahsen Konsolosluk veya Büyükelçiliklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu süreçte aşağıdaki belgelerin hazırlanması ve sunulması gerekmektedir:

Pasaport: Hâlihazırda geçerli en az 6 ay süresi olan bir pasaport gerekmektedir.

Vize Başvuru Formu: Doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu.

Başvuru Formu: Doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş, beyaz arka plana sahip, biyometrik özelliklere uygun bir fotoğraf.

Seyahat Belgeleri: Uçak bileti rezervasyonu, otel rezervasyonları gibi seyahat planınıza dair belgeler.

Finansal Durumu Gösteren Belgeler: Son 3 aya ait banka hesap dökümleri ve işveren yazısı veya maaş bordrosu.

Seyahat Sağlık Sigortası: Hırvatistan seyahati boyunca geçerli olan bir seyahat sağlık sigortası poliçesi.

HIRVATİSTAN'A GİDERKEN BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Hırvatistan, muhteşem doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyici bir ülkedir. Ancak, Türk vatandaşlarının seyahatleri öncesinde bilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır: