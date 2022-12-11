Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Hırvatistan'a hangi aylar gidilir?

Orta Avrupa ve Akdeniz'in kesişme noktasında yer alan bir Balkan ülkesi olan Hırvatistan her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ve dünyadan birçok kişi Hırvatistan vize istiyor mu? Sorusunun yanıtını aramaktadır. Peki, Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan'a hangi aylar gidilir? Hırvatistan ucuz mu? Hırvatistan'da ne yenir? Hırvatistan'da nereler gezilir? Hırvatistan ucuz mu? Hırvatistan'da oturma izini nasıl alınır? İşte merak edilenler...

İş, eğitim ya da tatil sebepleriyle insanlar başka ülkelere seyahat etmektedirler. Bu seyahatlerde tercih edilen ülkelerden birisi de Hırvatistan'dır. Peki, Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vize ücreti ne kadar? vize için gerekli evraklar neler? Hırvatistan'a hangi aylar gidilir? Hırvatistan ucuz mu? Hırvatistan'da ne yenir? Hırvatistan'da nereler gezilir? Detaylar haberimizde...

HIRVATİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Hırvatistan'ı ziyaret edecek Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamilleri ise 180 gün içerisinde 90 gün kadar süreyle vizeden muaftır.

Hırvatistan'a gitmek isteyen kişiler Schengen vizeleri varsa, ek olarak vize almadan ülkeye giriş yapabilirler. Hırvatistan Schengen ülkesi değildir ve dolayısıyla Hırvatistan vizesine sahip olanların Schengen ülkelerine geçiş yapmak gibi bir durumları olamaz. Ancak çok girişli Schengen vizesi olanlar Hırvatistan'a vizesiz geçiş yapabilmektedir.

HIRVATİSTAN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Hırvatistan için vize harç ücretleri 60 Euro'dur. Öğrenim vizesi ücretleri değişiklik gösterebilmektedir.

HIRVATİSTANA HANGİ AYLAR GİDİLİR?

Hırvatistan'a seyahat etmek için en ideal dönem hava sıcaklıklarının orta seviyede olduğu mayıs-haziran arası dönem ile eylül ayıdır.

HIRVATİSTAN UCUZ MU?

Hırvatistan, Avrupa'nın diğer ülkeleri ile kıyaslandığına hayli ucuz bir ülke. Tabii Dubrovnik, Split gibi Dalmaçya kıyıları "turistik" olduğu için biraz daha pahalı.

HIRVATİSTANDA HAYAT PAHALI MI?

Hırvatistan ortalama fiyatlar Türkiye daha yüksektir. Alışverişinizi Hırvatistan Türkiye 'dan 1.63 kat daha fazla ödemeniz gerekir.

HIRVATİSTANDA NE KADAR TÜRK VAR?

2011 yılı itibarıyla Hırvatistan'da 62.977 Müslüman yaşıyor. Birçoğu kendilerini Boşnak (31.479) olarak ilan ederken, diğerleri kendilerini Arnavutlar (9.594), Romanlar (5.039), Türkler (343), Makedonlar (217), Karadağlılar (159) ve diğerleri (2.420) olarak ilan ediyor

HIRVATİSTANDA NE YENİR?

Hırvatistan'da yenebilecek en sağlıklı yöresel lezzetlerden olan kuşbaşı lahana, soğan, ıspanak, fasulye ve patates gibi çeşitli sebzelerin yanı sıra pancetta, sosis veya domuz pastırması gibi etlerle yapılan bir güveç yemeğidir.

HIRVATİSTAN OTURMA İZİNİ NASIL ALINIR?

Hırvatistan' da kalıcı oturma izni alabilmek için 5 yıl aralıksız Hırvatistan' da yaşıyor olmak ön koşuldur. Kalıcı oturum izni alabilme koşullarından biri de 3. Dünya ülke vatandaşlarının Hırvat biriyle evli ve 4 yıl boyunca geçici oturum iznine sahip olması gerekmektedir.

HIRVATİSTANDAN NE ALINIR?

Kravatın, Hırvatistan'ın başkenti olan Zagreb'de icat edildiği birçok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçektir.

Paski Sir peyniri. Hırvatistan'ın en ünlü peyniridir.

Ajvar Sosu.

Licitar Kalbi.

Hırvat Kravatı .

Samabor Kristali.

Sestine Şemsiyesi.

HIRVATİSTANDA NELERLER GEZİLİR?

Dubrovnik

Plitvice Gölleri Milli Parkı

Split, Hırvatistan

Rovinj, Hırvatistan

Korcula

Pula

Zadar

Sibenik, Hırvatistan

HIRVATİSTAN VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Hırvatistan vize başvurusu için hazırlanması gereken evraklar şu şekildedir:

Pasaport (Hırvatistan'dan dönüşten itibaren 3 ay daha geçerli ve 2 sayfası boş)

Hırvatistan Vizesi Başvuru Formu (İngilizce olarak doldurulmalı)

Vize talep dilekçesi

Biyometrik fotoğraf ( 3,5*5,5 ölçülerinde 2 adet )

Kimlik fotokopisi

Banka hesap dökümleri

Varsa finansal durumu gösteren tapu, araç ruhsatı vb. belgeler

Ülkede kalınacak her gün için 60 Euro

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Konaklama yeri rezervasyonları

Seyahat bilet veya rezervasyonları (Gidiş- Dönüş)

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası

18 yaş altı çocuklar yanlarında ebeveynleri olmadan seyahat edecekse; ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden alınan noter tasdikli muvaffakatname

Öğrenciler için ek olarak; öğrenci belgesi, sponsor bilgileri vb. belgeler

Ticari vize ile aile ve arkadaş vizesi alacak olanlardan ek olarak; davetiye mektubu

Çalışanlardan ek olarak; maaş bordroları, işe giriş bildirgesi, çalıştığı şirkete ait evraklar vb.

İşverenlerden ek olarak; şirketlerinin vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi vb. belgeler

**Evraklarla ilgili detaylı bilginin başvurudan önce Hırvatistan diplomatik temsilciliklerinden öğrenilmesi gerekmektedir.