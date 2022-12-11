Hırvatistan Vize İstiyor Mu? Hırvatistan'a hangi aylar gidilir?
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Orta Avrupa ve Akdeniz'in kesişme noktasında yer alan bir Balkan ülkesi olan Hırvatistan her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ve dünyadan birçok kişi Hırvatistan vize istiyor mu? Sorusunun yanıtını aramaktadır. Peki, Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan'a hangi aylar gidilir? Hırvatistan ucuz mu? Hırvatistan'da ne yenir? Hırvatistan'da nereler gezilir? Hırvatistan ucuz mu? Hırvatistan'da oturma izini nasıl alınır? İşte merak edilenler...
İş, eğitim ya da tatil sebepleriyle insanlar başka ülkelere seyahat etmektedirler. Bu seyahatlerde tercih edilen ülkelerden birisi de Hırvatistan'dır. Peki, Hırvatistan vize istiyor mu? Hırvatistan vize ücreti ne kadar? vize için gerekli evraklar neler? Hırvatistan'a hangi aylar gidilir? Hırvatistan ucuz mu? Hırvatistan'da ne yenir? Hırvatistan'da nereler gezilir? Detaylar haberimizde...
Hırvatistan'ı ziyaret edecek Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamilleri ise 180 gün içerisinde 90 gün kadar süreyle vizeden muaftır.
Hırvatistan'a gitmek isteyen kişiler Schengen vizeleri varsa, ek olarak vize almadan ülkeye giriş yapabilirler. Hırvatistan Schengen ülkesi değildir ve dolayısıyla Hırvatistan vizesine sahip olanların Schengen ülkelerine geçiş yapmak gibi bir durumları olamaz. Ancak çok girişli Schengen vizesi olanlar Hırvatistan'a vizesiz geçiş yapabilmektedir.
Hırvatistan için vize harç ücretleri 60 Euro'dur. Öğrenim vizesi ücretleri değişiklik gösterebilmektedir.
Hırvatistan'a seyahat etmek için en ideal dönem hava sıcaklıklarının orta seviyede olduğu mayıs-haziran arası dönem ile eylül ayıdır.
Hırvatistan, Avrupa'nın diğer ülkeleri ile kıyaslandığına hayli ucuz bir ülke. Tabii Dubrovnik, Split gibi Dalmaçya kıyıları "turistik" olduğu için biraz daha pahalı.
Hırvatistan ortalama fiyatlar Türkiye daha yüksektir. Alışverişinizi Hırvatistan Türkiye 'dan 1.63 kat daha fazla ödemeniz gerekir.
2011 yılı itibarıyla Hırvatistan'da 62.977 Müslüman yaşıyor. Birçoğu kendilerini Boşnak (31.479) olarak ilan ederken, diğerleri kendilerini Arnavutlar (9.594), Romanlar (5.039), Türkler (343), Makedonlar (217), Karadağlılar (159) ve diğerleri (2.420) olarak ilan ediyor
Hırvatistan'da yenebilecek en sağlıklı yöresel lezzetlerden olan kuşbaşı lahana, soğan, ıspanak, fasulye ve patates gibi çeşitli sebzelerin yanı sıra pancetta, sosis veya domuz pastırması gibi etlerle yapılan bir güveç yemeğidir.
Hırvatistan' da kalıcı oturma izni alabilmek için 5 yıl aralıksız Hırvatistan' da yaşıyor olmak ön koşuldur. Kalıcı oturum izni alabilme koşullarından biri de 3. Dünya ülke vatandaşlarının Hırvat biriyle evli ve 4 yıl boyunca geçici oturum iznine sahip olması gerekmektedir.
- Kravatın, Hırvatistan'ın başkenti olan Zagreb'de icat edildiği birçok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçektir.
- Paski Sir peyniri. Hırvatistan'ın en ünlü peyniridir.
- Ajvar Sosu.
- Licitar Kalbi.
- Hırvat Kravatı .
- Samabor Kristali.
- Sestine Şemsiyesi.
- Dubrovnik
- Plitvice Gölleri Milli Parkı
- Split, Hırvatistan
- Rovinj, Hırvatistan
- Korcula
- Pula
- Zadar
- Sibenik, Hırvatistan
Hırvatistan vize başvurusu için hazırlanması gereken evraklar şu şekildedir:
- Pasaport (Hırvatistan'dan dönüşten itibaren 3 ay daha geçerli ve 2 sayfası boş)
- Hırvatistan Vizesi Başvuru Formu (İngilizce olarak doldurulmalı)
- Vize talep dilekçesi
- Biyometrik fotoğraf ( 3,5*5,5 ölçülerinde 2 adet )
- Kimlik fotokopisi
- Banka hesap dökümleri
- Varsa finansal durumu gösteren tapu, araç ruhsatı vb. belgeler
- Ülkede kalınacak her gün için 60 Euro
- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Konaklama yeri rezervasyonları
- Seyahat bilet veya rezervasyonları (Gidiş- Dönüş)
- Yurt dışı seyahat sağlık sigortası
- 18 yaş altı çocuklar yanlarında ebeveynleri olmadan seyahat edecekse; ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden alınan noter tasdikli muvaffakatname
- Öğrenciler için ek olarak; öğrenci belgesi, sponsor bilgileri vb. belgeler
- Ticari vize ile aile ve arkadaş vizesi alacak olanlardan ek olarak; davetiye mektubu
- Çalışanlardan ek olarak; maaş bordroları, işe giriş bildirgesi, çalıştığı şirkete ait evraklar vb.
- İşverenlerden ek olarak; şirketlerinin vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi vb. belgeler
**Evraklarla ilgili detaylı bilginin başvurudan önce Hırvatistan diplomatik temsilciliklerinden öğrenilmesi gerekmektedir.