Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynana müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstleniyor. Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmayı 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 önde götürüyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılırken maçınözeti araştırıldı. Hırvatistan Türkiye özet VE GOLLER izle!

A Millî Takımımız, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmayı 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 önde götürüyor. Hırvatistan Türkiye özet izle! Hırvatistan Türkiye goller izle!

MAÇTAN DETAYLAR

A Millî Takımımız, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmayı 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 önde götürüyor.

Zlatko Dalic ve Vincenzo Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11'ler şöyle:

Hırvatistan: Livakovic, Stanišic, Šutalo, Gvardiol, Barišic, Modric (K), Brozovic, Kovacic, Pašalic, Brekalo, Musa

Yedekle r: Labrovic, Ivušic, Erlic, Majer, Vlašic, Moro, Petkovic, Sosa, Beljo, Vida, Juranovic

Türkiye : Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu (K), Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler : Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün, Kaan Ayhan

Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynana müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstleniyor.

Karşılaşmadan dakikalar

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Türkiye bugün sahadan galibiyetle ayrılırsa EURO 2024'e katılmayı garantiliyor.

MAÇTA ATILAN İLK GOL