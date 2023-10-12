A Milli Futbol Takımımız, teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirerek EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Hırvatistan-Türkiye maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir müsabaka olacak. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman, bugün var mı? İşte detaylar…

Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman, bugün var mı?

Karşılaşmanın hakemi ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor olacak. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini Michael Salisbury üstlenecek. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman, bugün var mı?

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Hırvatistan-Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. İngiliz hakemin Anthony Taylor'ın yöneteceği 90 dakikalık maç merak ediliyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Ağustos ayında başlayan Süper Lig'in ardından, ikinci millî ara geldi ve futbolseverlerin gözleri şimdi A Millî Takımımızda. Stefan Kuntz dönemini geride bırakan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı göreve getiren Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kritik bir maça daha çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun 6. haftasında Hırvatistan'ın konuğu olacak. Bu önemli mücadele, millî takımımızın başarısı için büyük bir fırsat olacak.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ