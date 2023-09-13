EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Ermenistan, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, sorularının yanıtları araştırıldı. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-Türkiye maçı 12 Ekim 2023 tarihinde Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

TSİ 21:45'te başlayacak olan müsabakanın yayıncı kanal bilgisi henüz belli olmadı.