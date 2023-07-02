Hırvatistan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Bangkok'da, Bangkok Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman? Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Hırvatistan - Türkiye maçı son zamanlarda sporseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalar arasında yerini alıyor. 2 Temmuz'da oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman? Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2 Temmuz'da oynanacak olanHırvatistan - Türkiye Voleybol Kadınlar Milletler Ligi voleybol maçı saat 09:00'da başlayacak. Heyecanla beklenen Hırvatistan - Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

09:00'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Hırvatistan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Bangkok'da, Bangkok Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. TRT SporTürksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.