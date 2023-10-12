Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? 2023 Milli maç ne zaman? Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta?
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Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın saat kaçta başlayacağı da futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? 2023 Milli maç ne zaman? Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta? İşte detaylar...
Hırvatistan ve Türkiye arasında gerçekleşecek milli maç heyecanla bekleniyor. UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde karşı karşıya gelecek Hırvatistan ve Türkiye maçı hakkında detaylar araştırılıyor. Hırvatistan ve Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? 2023 Milli maç ne zaman? Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan ve Türkiye maçı TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.