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Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? 2023 Milli maç ne zaman? Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta?

Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın saat kaçta başlayacağı da futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? 2023 Milli maç ne zaman? Hırvatistan Türkiye maçı saat kaçta? İşte detaylar...