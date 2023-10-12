Hırvatistan-Türkiye 11'ler açıklandı! Hırvatistan-Türkiye maçı kadrosu!

A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. İşte, Hırvatistan-Türkiye maçı kadrosu ve Hırvatistan-Türkiye 11'leri!

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte, Hırvatistan- Türkiye maçı kadrosu!

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE 11'LER AÇIKLANDI

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Türkiye ; Uğurcan, Ferdi, Samet, Cenk Özkacar, Abdülkerim, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

Hırvatistan; Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.

KAZANAN LİDER OLACAK

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak.

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.